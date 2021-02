Muore a 96 anni e lascia 40 milioni di euro in eredità. Chi sono i beneficiari

Genova. Una signora di 96 anni si è spenta lo scorso dicembre nel capoluogo ligure lasciando in eredità una somma incredibile. Chi sono i beneficiari

Un’ex professoressa di lettere, la signora Edmonda Marisa Cavanna, si è spenta lo scorso 9 dicembre. Conduceva una vita abbastanza riritata sia per l’età, sia per il carattere schivo, in una villa di via Giordano Bruno, ad Albaro. Profondamente religiosa, è rimasta nel pieno possesso delle sue facoltà fino all’ultimo, tanto da essere stata in grado di scrivere ella stessa il proprio necrologio nel quale prendeva commiato dagli affetti più cari, ringraziava i medici che l’hanno seguita e abbracciava tutti gli ex alunni che ha formato in tanti anni di carriera.

Sono rimasti tutti sconcertati dall’ingente somma che l’anziana signora ha lasciato in eredità: circa 40 milioni di euro. Ben 5 su 8 beneficiari sono enti ed istituzioni benefiche. Ma non solo. Scopriamo di chi si tratta.

Muore a 96 anni e lascia in eredità 40 milioni di euro

La signora Marisa Cavanna non si era mai sposata. I suoi proventi derivano indubbiamente da una vita di lavoro e da fortune di famiglia.

25 dei 40 milioni lasciati in eredità andranno a istituzioni che benefiche e strutture ospedaliere, per la maggior parte sparse sul territorio genovese. 5 milioni andranno al Galliera, a cui spetteranno anche i ricavi della vendita della villa in via Giordano Bruno dove la donna viveva. 5 milioni anche al Don Orione di Genova; stessa cifra all’ospedale pediatrico Gaslini e all’Associazione italiana per la ricerca sul Cancro. Le altre onlus e associazioni beneficiarie sono: Amnesty International, Amici senza frontiere, Save the Children, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Associazione italiana Amici di Roul Follereau, Lega del Filo d’oro, Suore missionarie della carità opera Madre Teresa di Calcutta, Piccole suore dei poveri, Fondazione Opera S. Francesco dei Poveri, Associazioni Missioni Don Bosco e Opera d’Assistenza ‘Progetto sorriso nel mondo’.

Altri eredi sono la nipote (figlia del fratello), altri congiunti, il curatore testamentario che ha lavorato per lei, portandole tanto rispetto da darle ancora del lei e la badante a cui spettano 3,7 milioni di euro.