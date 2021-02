Paolo Bonolis: Mediaset nelle sue mani, in onda Venerdì e Domenica

Paolo Bonolis ha sempre più potere a Mediaset? Ecco cosa presenterà prossimamente su canale 5, insieme a lui anche una donna

Il pubblico già freme. Sono in arrivo le nuove puntate del programma Avanti un altro, in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 18,45. A condurlo come sempre saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la coppia storica che ha fatto innamorare milioni di italiani. Ma c’è di più, i due saranno in tv ben due volte a settimane: Venerdì e Domenica. Ecco tutte le novità presto su Mediaset.

Paolo Bonolis a Mediaset: quali sono le novità?

Stando a quello che riporta Davide Maggio, Paolo Bonolis lavorerà al posto di Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. Al venerdì sera andranno in onda le repliche di Ciao Darwin, mentre la domenica ci sarà una versione serale di Avanti Un Altro con vip. Ma le notizie bomba non sono ancora finite. Niente è ancor certo, ma sembra che Elisa Isoardi potrebbe condurre un nuovo programma nel pomeriggio di Domenica e su canale 5. “La fine del monopolio del dì festivo fa parte di quel piano progressivo di “ridimensionamento” dello strapotere d’ursiano di cui vi parliamo – afferma Maggio – nonostante le smentite, guarda un po’, proprio di Signorini!. E poi aggiunge: “Dalla scorsa primavera iniziato col rinvio perpetuo di Grande Fratello e proseguito con la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso”.

Insomma a quanto pare Mediaset è sempre più vicino a cambiamenti, per il momento non ci resta che attendere la conferma o meno di quello che da giorni gira sul web.