Polina Malinovskaya serie di FOTO in tutte le posizioni, da infarto

La bella modella Polina Malinovskaya condivide una serie di foto su Instagram in cui appare in ogni posizione

Visualizza questo post su Instagram

Polina Malinovskaya lascia senza foto su instagram in una serie di foto con un abitino bianco che rimarca le sue forme perfette. Cambia pose diverse, davanti e di spalle come fosse uno shooting. Chi commenta non crede ai propri occhi, scrivono che è troppo bella per essere vera. Nelle stories fa festa con un’amica in una stanza d’albergo e fuma la sigaretta elettronica con sensualità e canta le canzoni di Britney Spears.

Polina Malinovskaya annuncia come si vestirà questa estate, da shock

Visualizza questo post su Instagram

La bella modella russa nelle stories condivide una foto di Anna Faris nel film La Coniglietta di casa, dove appare con una minigonna e un corsetto rosa cortissimo. La modella annuncia che indosserà anche lei questi vestiti per tutta la prossima estate. Una notizia del genere fa impazzire certo i suoi fan, che non vedono l’ora di vederla con mini abiti e gonne. Su Instagram intanto appare sempre più provocante con foto del lato B e video in cui canta in posizioni improbabili.

Sa di essere bellissima e questo le da molta sicurezza, sembrerebbe anche un pò egocentrica da alcune stories e foto sui social. Appare sempre e solo lei in primo piano e con il suo fisico. Le foto sono tutte da modella o blogger, non ci sono contenuti che riguardano la famiglia o la sua quotidianità. Appare sempre in viaggio in alberghi, in posti come Dubai. Chiaramente sarà spesso in viaggio per via degli shooting lavorativi. Infatti spesso si vede su spiagge meravigliose come quelle delle Maldive o Caraibi.

Visualizza questo post su Instagram

Altrimenti appare con abiti bellissimi in shooting fotografici, questi sono i suoi contenuti su Instagram. Non si capisce molto della sua vita privata infatti, ne se sia fidanzata o chi sono i membri della sua famiglia.