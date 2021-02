Drammatico schianto: muore giovanissimo operatore del 118

Un giovane operatore del 118 è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sulla strada E45 nel territorio di Ravenna. Inutili i tentativi di soccorso.

In un drammatico incidente, lungo la E45 nel territorio di Ravenna, un ragazzo di 24 anni ha perso la vita. La vittima, operatore del 118, viaggiava a bordo della sua auto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è schiantata contro un muretto laterale finendo poi contro un camion. Un impatto fatale per il 24enne per cui ogni tentativo di rianimazione dei sanitari giunti sul posto si è rivelato vano. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Un ragazzo è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 febbraio, in un terrificate incidente avvenuto lungo la E45 nel territorio di Ravenna. La vittima è Lorenzo Campanini, operatore 24enne del 118 originario di Montecchio. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Ravenna Today, il giovane viaggiava alla guida della sua auto, una Volkswagen Golf che, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato prima contro un muricciolo laterale e successivamente si è ribaltata finendo contro un mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta.

Sul luogo della tragedia, all’altezza del chilometro 247, sono arrivati, in pochi minuti, diversi mezzi di soccorso del 118, tra cui un’eliambulanza, ed i vigili del fuoco, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche agenti della polizia stradale di Ravenna ed i colleghi di Bagno di Romagna che hanno provveduto ai rilievi di legge per chiarire la dinamica e le cause del sinistro.

Per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza della carreggiata interessata, riporta Ravenna Today, il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per alcune ore.

