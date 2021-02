Regina Elisabetta: importante annuncio al mondo intero – VIDEO

La regina d’Inghilterra Elisabetta II ha rotto i protocolli ed è tornata in video per diffondere alla nazione un messaggio di incoraggiamento e vicinanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

I rigidi protocolli dei reali inglesi dispongono il riserbo più assoluto per quanto riguarda la salute della Royal Family e in particolare della regina Elisabetta II. La sovrana però, nel corso di una video call con i responsabili del piano delle vaccinazioni anti coronavirus nel Paese, ha decisamente sconfessato tale prassi. Elisabetta, che ad aprile compirà 95 anni, ha deciso infatti di parlare di quello che le è accaduto quando si è sottoposta al vaccino contro il Covid. “È stata veloce e non ho provato nessun dolore – ha confessato la sovrana – anzi, immediatamente dopo ho sentito la sensazione di sentimi protetta“. Lo scopo della regina più longeva della storia inglese era quello di diffondere, parlando della sua esperienza diretta, un messaggio ai suoi sudditi di vicinanza e soprattutto d’incoraggiamento.

LEGGI ANCHE -> Covid, bambina di 11 anni in terapia intensiva: non ha patologie pregresse

Il messaggio della regina Elisabetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

LEGGI ANCHE -> Covid: la Germania corre ai rapari, il Veneto la segue

Elisabetta II nel corso della video call ha confessato di aver ricevuto in questi mesi diverse lettere dai sui sudditi dalle quali era chiara una forte preoccupazione nei confronti del vaccino. Un timore che la regina ha dichiarato di comprendere ma che assolutamente non deve frenare una persona di fronte alla possibilità di vaccinarsi. Secondo la sovrana infatti “è dovere di tutti pensare agli altri prima ancora che a sé stessi“. Elisabetta e suo marito il principe Filippo, che il prossimo giugno spegnerà ben 100 anni, sono stati vaccinati lo scorso gennaio nel Castello di Windsor.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Al momento il principe consorte è ricoverato da circa una settimana nell’ospedale di Londra King Edward VII a causa di un’infezione. Seguendo l’esempio dei genitori, lo scorso febbraio anche il principe Carlo, prossimo erede al trono del Regno Unito, e sua moglie Camilla si sono sottoposti al vaccino.