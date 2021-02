L’anziano era al volante su una strada limitata a 110 km/h: al conducente è stata ritirata la patente di guida.

Lo scorso giovedì, 25 febbraio, una vettura è stata fermata per aver registrato 191 km/h su una strada limitata a 110 km/h. Il veicolo è stato intercettato nel dipartimento francese del Basso Reno, nella regione Grand Est. Al volante, un signore di 88 anni, il quale si è giustificato dichiarando di essere in ritardo all’appuntamento per ricevere la dose vaccinale anti-Covid-19. Secondo quanto riferiscono i rapporti delle autorità locali su Facebook, l’evento è avvenuto ieri mattina, intorno alle ore 11:40, nel comune di Bischoffsheim; precisamente sulla strada provinciale 500.

Il ritiro della patente

La gendarmeria di Strasburgo ha ispezionato il mezzo, la cui velocità superava considerevolmente la soglia limite. La giustificazione dell’autista è stata immediata e alquanto bizzarra: l’eccessiva accelerazione è dovuta al ritardo per il vaccino anti-COVID”. L’88enne avrebbe assunto uno scorretto atteggiamento alla guida per arrivare in tempo all’appuntamento per la somministrazione del farmaco.

La sua patente è stata ritirata; mentre il suo veicolo è stato bloccato, hanno dichiarato gli agenti locali sul noto social network. Il post degli agenti riporta esattamente che questo “giovedì 25 febbraio, alle 11:40, […] un gruppo di soldati appartenenti alla brigata motorizzata di Strasburgo ha fermato un automobilista di 88 anni per eccessiva velocità di 191 km / h, 181 km/h costanti, invece dei 110 km/h:”

La gendarmeria invita i cittadini a rispettare i limiti di velocità; un obbligo che resta valido “anche se si superano i 60 anni di patente.”

Fonte Le Parisien