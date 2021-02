Paura ad alta quota, problemi al motore per un Boeing 777

Un aereo Boeing 777 è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a Mosca, dopo aver registrato un problema al motore sinistro.

Paura questa mattina su un aereo Boeing 777 in volo da Hong Kong a Madrid. Il velivolo, dopo un presunto guasto al motore, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Mosca. Non è chiaro quali sia di preciso il guato per l’aereo della compagnia Rossiya Air che avrebbe diramato un comunicato stampa sull’accaduto. Proprio in questi giorni Boeing è sotto i riflettori per via di altri problemi ai motori della sua flotta, tanto che ieri la Federal Aviation Administration le ha inflitto una multa di oltre 6 milioni di euro per diverse carenze di sicurezza.

Mosca, guasto al motore di un aereo Boeing 777: pilota costretto ad un atterraggio d’emergenza

Ancora un problema al motore di un aereo Boeing 777. È accaduto questa mattina, venerdì 26 febbraio, quando un velivolo cargo della compagnia Rossiya Air è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Russia. Stando a quanto riferito dalla Agence-France Presse, il pilota dell’aereo che viaggiava da Hong Kong a Madrid, avrebbe segnalato un guasto al motore sinistro ed è atterrato presso l’aeroporto di Mosca Sheremetyevo.

Nella giornata di ieri, la Federal Aviation Administration, l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense, ha inflitto alla Boeing una multa da 6,6 milioni di euro per diverse carenze di sicurezza. L’azienda statunitense è finita nel mirino della FAA per via dei diversi guasti che si sono registrati negli ultimi mesi. L’ultimo è avvenuto durante lo scorso weekend, quando il motore di un Boeing 777 è esploso mentre sorvolava Denver (Usa). I detriti dell’aereo sono precipitati, ma fortunatamente non hanno provocato vittime o feriti.

Dopo l’incidente, Boeing aveva stabilito il fermo di tutti i suoi aerei 777 in servizio equipaggiati con la ventola Pratt & Whitney, lo stesso modello che era esploso a Denver, che risultano essere 128 in totale.