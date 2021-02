Sabrina Salerno non smette di far sognare i suoi followers e continua a postare scatti sempre più esplosivi: l’ultima foto è strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Ormai non esistono più aggettivi per descrivere la bellezza e la sensualità di Sabrina Salerno. La cantante, ogni giorno, condivide tra le stories e sul suo profilo Instagram scatti via via sempre più esplosivi. Il suo fisico, nonostante i 52 anni, è marmoreo e le sue curve fanno sognare gli innumerevoli ammiratori.

Sabrina, anche oggi, ha deliziato la sua platea di seguaci condividendo online una foto pazzesca. Il suo sguardo intenso e la sua scollatura prorompente mandano in tilt i network. Se siete curiosi di guardare lo scatto, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ludmilla Radchenko, il rossetto esalta le sue labbra: bellissima – FOTO