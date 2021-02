Sandra Milo a Storie Italiane: “Non me ne sono neppure accorta”

Sandra Milo ospite a Storie Italiane del 26 febbraio? Ecco cosa ha raccontato alla conduttrice e al pubblico italiano, un esempio per tutti

E’ in onda un’altra imperdibile puntata di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca trasmesso su Rai 1 ogni mattina e condotto dalla bellissima Eleonora Daniele. Ogni giorno la conduttrice ospita colleghi e vip in studio e si confronta con altre persone in collegamento. Tra i temi scelti, negli ultimi tempi ha sottolineato l’importanza del vaccino anti-covid e a tal proposito Sandra Milo, oggi in studio, ha voluto raccontare la sua esperienza.

Storie italiane 26 febbraio: qual è la storia di Sandra Milo?

Storie italiane ogni giorno ospita persone diverse, oggi è stata la volta di Sandra Milo, grande attrice italiana che ha raccontato la sua esperienza riguardo al vaccino anti-covid: “Ho il terrore degli aghi, non li posso guardare, eppure non ho sentito niente, non me ne sono neppure accorta”. La donna ha poi affermato con ironia di voler vivere tantissimo ed è per questo che non ha esitato neanche un minuto ed ha scelto di vaccinarsi. “A iniettarmi la prima dose del vaccino sono state delle dottoresse molto giovani, tutte gentilissime” ha spiegato inoltre l’ospite, aggiungendo che l’iniezione della seconda dose per lei è prevista per il 18 marzo. Molti suoi amici si sono preoccupati per lei, ma la Milo ha detto di non avere avuto nessun effetto dopo la prima dose.

L’attrice ha voluto raccontare la sua esperienza proprio per far capire agli italiani quanto sia importante vaccinarsi e sconfiggere il Covid, che da ormai un anno convive con noi e non ha intenzione di andarsene.

