Sanremo 2021, il brano di Fasma: il brano della sua canzone “Parlami”

Fasma, il giovane rapper romano, torno sul palco dell’Ariston dopo aver sfiorato la vittoria di Sanremo giovani nel 2019. Questa volta canterà una canzone dal titolo “Parlami”.

Tiberio Fazioli, alias Fasma, è il giovane rapper rivelazione degli ultimi anni. E’ nato a Roma il 17 dicembre del 1996 e muove i suoi primi passi nel mondo della musica a soli 13 anni, quando era ancora poco più che un bambino.

Inizia a comporre le sue canzoni sin dal 2016. In quell’anno fonda la “crew WFK” insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto.

Il festival di Sanremo gli cambierà la vita perché inizia ad affermarsi come artista e diventa una star di You Tube con la sua canzone dal titolo “Per sentirmi vivo” che fa 29 milioni di visualizzazioni.

E’ un ragazzo molto riservato e della sua vita privata si sa ben poco. Dal 2 al 6 marzo lo vedremo sul palco più famoso d’Italia dove canterà “Parlami“.

Aspettando di sentire il brano, Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato in esclusiva il testo completo della canzone.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi è Fasma: tutto sul cantante di “Parlami”

Ecco il testo di “Parlami”, il brano del rapper Fasma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @fasma_wfk



LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, Amadeus annuncia la super ospite della prima serata

Il testo di “Parlami” è di di T. Fazioli – L. Zammarano

Ed. WFK Empire – Roma

Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami

Dimmi come faccio a stare bene così

Nei miei giorni no tu sei l’unico sì

Tu che mi parlavi e mi parlavi di te

E come se parlassi e parlassi di me

Quegli sguardi e quelle smorfie io le ho prese da te

Il modo in cui ora gridi tu l’hai preso da me

E sei tu che mi ringrazi

Ma grazie di che

Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter