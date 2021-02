Sanremo 2021, Milly Carlucci ha commentato le scelte del presentatore per l’imminente Festival della Canzone Italiana.

Milly Carlucci è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Sulmona raggiunse la popolarità presentando programmi targati Rai come ‘Scommettiamo che…?’,’Luna Park’ e ‘Ballando con le stelle’. La 66enne, dallo scorso anno, conduce il ‘Cantante mascherato’, divertente talent show. La Carlucci, intervistata da Wondernet Mag, ha commentato le scelte di Amadeus. Il direttore artistico della prossima edizione di Sanremo ha voluto con sé tantissimi personaggi. Durante la kermesse canora, infatti, non ci saranno soltanto i cantanti ad esibirsi, ma anche numerosi vip che cercheranno di intrattenere i telespettatori. Il conduttore 58enne ha scelto vari campioni sportivi come Ibrahimovic, Federica Pellegrini e Alberto Tomba e tantissimi volti provenienti da altre reti televisive. L’ultima presenza voluta dal nativo di Ravenna è stata Barbara Palombelli di Rete4.

Sanremo 2021, Milly Carlucci commenta le scelte di Amadeus

Le scelte artistiche di Amadeus sono al centro di diverse discussioni: c’è chi apprezza la diversificazione voluta dal conduttore, c’è chi critica le presenze da lui volute in occasione della kermesse, c’è chi solleva polemiche. Milly Carlucci, incalzata sul tema, ha rilasciato il suo punto di vista. Alla conduttrice è stata rivolta una domanda chiarissima: “Ti sarebbe piaciuto tornare a Sanremo?”. La nativa di Sulmona ha risposto con la sua incredibile diplomazia, elogiando in primis il lavoro dell’attuale direttore artistico della kermesse musicale. “Sono felice di seguirlo da casa e farò il tifo per la Rai come sempre”, ha esclamato la 66enne. La risposta ha ovviamente spiazzato tutti, anche se probabilmente in cuor suo c’è un po’ di delusione essendo uno dei volti di punta della Rai.

