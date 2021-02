Serena Garitta tutta forme con il mare alle spalle, spettacolo-FOTO

La Garitta appare in forma smagliante in riva al mare a Genova, che spettacolo fantastico è stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Serena Garitta con un top arancione e i leggings neri, fa impazzire il web con le sue forme. Nella didascalia scrive:”Mi volete sempre bene, anche se mi sparo le pose?(In apnea e stringendo le chiappe per ottenere l’inarrivabile effetto leotta)”. Nei commenti i fan scrivono:“100 mila volte meglio tu che la leotta”, e ancora “Sere ma che fisico hai? Complimenti! Posso anche immaginare quanto fatica si fa a tenersi così in forma”.

Serena Garitta e la sua fantastica vita a Genova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

L’ex concorrente del Grande Fratello, Serena Garitta vive la sua vita in tranquillità nella città ligure dove è nata. Insieme al compagno Nicolò Ancona e al figlio di entrambi. La Garitta a 42 anni è in forma più che mai, il fisico è perfettamente in forma. Nel 2003 ha lavorato come istruttrice di fitness in una palestra, sarà per quello che sa come mantenersi. Sempre in quella palestra viene scoperta da un talent scout per partecipare al Grande Fratello, che vince poi nel 2004. Diventa un volto noto e così comincia a lavorare come inviata in alcuni programmi.

Gira anche un calendario sexy nel 2005. Co-conduce anche Girofestival e intanto continua a fare l’inviata e monta anche i suoi servizi. Conduce anche Tribbù e lavora per la trasmissione radiofonica Aspettando Serena. Continua a condurre programmi in seconda serata e a fare l’inviata per Barbara D’Urso. Ha ottenuto anche una rubrica culinaria per Domenica Live. Collabora anche con Sportitalia. Il suo ultimo ruolo televisivo risale al 2020 come opinionista a Ogni mattina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

La sua carriera ha visto molte partecipazioni a programmi e conduzione, chissà se la vedremo ancora presentare in televisione. Per il momento si gode il sole e il mare nella sua città natale Genova, insieme al compagno più giovane di lei di 10 anni e al figlio di 5 anni.