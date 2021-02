Shaila Gatta, la velina si supera: uno stacco di gamba così non si era mai visto – FOTO

Shaila Gatta da infarto, questo è quello che suscita la foto della bellissima velina che stavolta ci va giù pesante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta è una delle veline più apprezzate sia in TV che sui social. Fisico marmoreo e tanta simpatia, questi sono alcuni degli ingredienti che Shaila ha a disposizione. La sua bellezza al di fuori di ogni discussione è sempre notevole ma in quest’ultima foto appena postata su Instagram si supera. Tanti gli elementi di seduzione con cui gioca la velina. Body nero super attillato che fa emergere non solo la muscolatura ma anche la bellezza del suo corpo armonioso. Le gambe sono lasciate tutte scoperte ma arricchite da uno stivalone lungo che arriva sopra il ginocchio dal motivo accattivante: animalier rosa, non per tutte. Uno stile così particolare che su di lei è davvero una bomba. Sguardo seducente rivolto verso l’obiettivo, si lascia immortalare circondata da colori vivaci dati dai quadri e dalle pareti. Il risultato finale è una delizia multicolor per gli occhi.

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Shaila Gatta, il VIDEO mentre si cambia diventa virale

Vai su successivo per vedere le foto di Shaila