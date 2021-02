Sonia Lorenzini, in tuta nera e scollatura a “V”: il regalo più bello – FOTO

Sonia Lorenzini mostra a tutti la sua incredibile eleganza. Il regalo più bello che i fan potessero ricevere: stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne, la splendida Sonia Lorenzini ha fatto il pieno di likes su Instagram per aver dato in “pasto” ai suoi fan, un regalo emozionante. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Al cospetto di una showgirl che fa del suo punto di forza, il benessere naturale del suo corpo.

Da quando Sonia ha cercato e trovato la dimensione giusta non smette per un attimo di rinnovare il suo impeccabile stato di forma. I suoi scatti sono sempre carichi di emozioni e soddisfazioni a dimostrazione di un aspetto fisico smagliante, che rasenta la perfezione da ogni prospettiva.

Basta osservare le incredibili pose in primo piano che risaltano la “magìa” del suo repertorio di caratteristiche, che abbiamo ammirato anche durante il dating show di Maria De Filippi

Sonia Lorenzini, il “passo” invitante e decisivo verso la gloria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Un’attitudine verace ed estroversa come quella di Sonia Lorenzini è difficile da scovare in giro tra le modelle e le showgirl in rampa di lancio. L’intraprendenza e il coraggio di credere nei propri mezzi l’ha fatta “grande” sotto tutti i punti di vista.

L’ausilio dei riflettori è stato un banco di prova affascinante oltre che unico dalle sue parti. Oggi la splendida influencer a tutti gli effetti vanta di un sex appeal senza precedenti, al cospetto non solo di diete ipocaloriche, ma anche di allenamenti e fitness, che accompagnano le sue intense giornate.

I riflettori della Mediaset hanno puntato su di lei, durante la seconda ondata di ingressi del GF Vip 2020, dove ha fatto prevalere le sue opinioni. Non a caso è arrivata a scontrarsi più volte con Tommaso Zorzi, che l’aveva citata in negativo, durante una storia di Instagram.

Oggi è più attiva che mai sui social, in cui ama approfondire la sua inarrivabile bellezza al cospetto di novità da un punto di vista dell’abbigliamento. La Lorenzini in tuta nera e scollatura “bollente a forma di “V” è uno spasso a tutti gli effetti per i follower che non esitano un attimo a celebrare le sue gesta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Si tratta del regalo più emozionante per lei, in occasione del suo compleanno (domani ndr) e per gli ammiratori, abbagliati da una femminilità che non concede il passo facilmente