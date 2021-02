Tesoro nascosto sotto la cupola di San Pietro: trovate casse piene di opere

Sono state trovate cinquanta casse colme di opere d’arte sotto la cupola di San Pietro. Tra originali e falsi, non è chiara la loro provenienza.

Un tesoro fatto di dipinti, sculture, affreschi e pezzi archeologici è stato scovato sotto la cupola di San Pietro. Sono cinquanta le misteriose casse trovate nel Vaticano. Al loro interno opere originali e non solo. Presenti anche falsi tuttavia identici agli originali.

Il patrimonio sembrerebbe appartenere a un anziano canonico. Si tratta don Michele Basso. Quest’ultimo lo avrebbe accumulato negli anni duemila. Avrebbe scelto di nasconderlo in uno spazio riservato, sotto la cupola di San Pietro. Non è stato ancora chiarito se il tesoro sia un lascito oppure provenga da collezioni private. Lo scorso anno, secondo alcune indiscrezioni, è stata avviata un’ispezione interna. L’incarico è stato conferito a un religioso di fiducia del pontefice.

Sotto la cupola di San Pietro trovate 50 casse: all’interno opere di ogni genere

Al Messaggero don Michele Basso ha raccontato di aver donato tutto a San Pietro. “Ora non sono più il proprietario. Non ne so più niente”, le parole del don.

I beni sono ancora al Vaticano. Il misterioso tesoretto è si trova all’interno di in cinquanta casse color verde. Si tratta di contenitori di svariate dimensioni. Al loro interno un tripudio di opere. Da sculture di marmo, a pezzi di quadri forse distaccati da chiese, ad antichi affreschi a manufatti di ogni genere.

Le opere hanno un alto valore. Le casse sono ancora stipate sotto la cupola e non sono raggiungibili.

Chiuse a chiave non sono visibili e non si hanno maggiori informazioni in merito alla loro provenienza.

