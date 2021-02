Tommaso Zorzi contro Signorini: omofobia giustificata, bufera sul web

Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini: omofobia giustificata, bufera sul web. Quello che è successo questa sera ha lasciato tutti senza parole

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati ma anche più odiati di questo Grande Fratello Vip. Per chi non lo conoscesse, era già molto noto sul web: non ha mai nascosto di essere omosessuale ed è sempre stato un attivista. Ha combattuto contro le discriminazioni, ha subito l’omofobia sulla sua pelle e n’è uscito più forte, pur avendo sofferto tantissimo nel corso della sua vita. E, incredibilmente, in questi giorni è stato accusato di essere bifobico in quanto abbia fatto fatica a credere alla storia dell’innamoramento di Dayane per Rosalinda.

Tommaso Zorzi accusato di omofobia al Grande Fratello Vip: incredibile ma vero

Tommaso ha saputo di essere stato accusato di bifobia dal web. Intanto Dayane Mello si è dichiarata a Rosalinda Cannavò, la sera stessa ha smentito tutto dicendo che parlava di amicizia e nel corso di questi cinque mesi si è lasciata andare spesso a frasi omofobe. In puntata è stata mostrata una clip risalente ad un paio di mesi fa dove Dayane diceva di non capire i bisessuali perché amano due sessi diversi. “Ti amiamo perché sei così, incoerente” ha detto Alfonso tra le risate. Tommaso, quasi in lacrime, ha fatto notare al conduttore che tutto quello che dice Dayane non può essere buttato in “caciara” perché questi sono temi importanti per cui lui e tanti altri ragazzi al mondo hanno sofferto. E non è normale che proprio lui venga accusato di essere omofobo.

Una parte del web crede come Tommaso che Dayane stia strumentalizzando il tema dell’omosessualità per vincere il programma. Sarà davvero così?