Tommaso Zorzi, messaggio inaspettato dall’ammiratore: “Caffè insieme?”

La finale è sempre più vicina e i concorrenti del Grande Fratello Vip non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore tra loro. Nella casa non si parla d’altro e tra una risata e l’altra, lacrime e scherzi arriva anche la notizia di un ammiratore segreto per Tommaso Zorzi, uno dei finalisti. L‘influencer, durante il suo momento di relax in giardino, ha ricevuto un messaggio aereo che lo ha davvero stupito. “Caffé insieme?”. C’era scritto.

Tommaso Zorzi: chi sarà l’ammiratore ?

Quella che sembrava essere una giornata tranquilla per l’influencer milanese si è rivelata piena di sorprese. L’ansia e l’agitazione in lui non mancano mai, ma questa volta è andato oltre. Improvvisamente vola in cielo un messaggio aereo con scritto: “06/03 Caffè insieme a Napoli? #unknown”. Ad un passo dalla finale, Zorzi riceve un invito da un ammiratore segreto, di cui non sappiamo nulla poiché ha scelto di non firmarsi ma restare in incognito. L’unica cosa certa è che vuole incontrare il ragazzo a Napoli. Ovviamente Tommaso non ha esitato ed ha subito risposto confermando l’uscita, nascerà una nuova storia d’amore lontana dalle telecamere e i riflettori?

Al televoto Stefania e Rosalinda, ma al Grande Fratello Vip le sorprese non finisco mai e questa sera ce ne saranno tantissime: è la semifinale. Tra le anticipazioni vi sveliamo che ci sarà un‘eliminazione flash a sorpresa, chi resterà fino alla fine? Il tempo passa, manca sempre meno al traguardo.