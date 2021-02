Uomini e Donne, colpo di scena pazzesco: abbandono clamoroso. Roberta e Riccardo hanno deciso di uscire dal programma insieme. I petali sono scesi su di loro

Riccardo e Roberta sono sicuramente due veterani del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, in particolar modo del trono over. Lei non è mai riuscita a trovare il compagno giusto, mentre lui ha avuto una turbolenta storia con Ida Platano. Diversi tira e molla ci sono stati tra di loro, con anche una partecipazione a Temptation Island di mezzo, ma dopo la scorsa quarantena hanno deciso di lasciarsi e lui di ritornare in studio per ricercare l’amore.

Uomini e Donne, Riccardo sceglie Roberta e dimentica definitivamente Ida Platano

Appena tornato in studio, Riccardo ha messo gli occhi su Roberta. Per la prima volta l’ha notata veramente. Lei ha ricambiato il suo interesse e hanno cominciato ad uscire insieme. Tra inganni, gelosie e momenti romantici, hanno capito di voler uscire insieme dal programma e di provarci davvero a stare insieme, lasciandosi tutto alle spalle. Grazie al nuovo format che vede il trono over e quello classico insieme, Roberta e Riccardo hanno vissuto il momento romantico della scelta, con le sedie rosse e con i petali.

Un duro colpo per il programma, Roberta e Riccardo erano sicuramente due pilastri ma non c’è dubbio che nelle prossime settimane torneranno a raccontarsi.