Valentina Ferragni, lo spacco vertiginoso della gonna sale malizioso. Stupenda per Prada – FOTO

Per la sfilata di Prada in versione digitale Valentina Ferragni si è mostrata con una gonna dallo spacco illegale, che stacco di coscia sensuale

Viste le restrizioni legate alla pandemia anche le sfilate di moda che generalmente vanno in scena in queste settimane sono state slittate in versione digitale in modo da garantire lo show ma rispettando tutte le norme del caso per scongiurare episodi di contagio. Valentina Ferragni non poteva mancare a questi eventi e per l’occasione si è palesata sui social con un look davvero pazzesco a dir poco micidiale per lei.

Valentina Ferragni pronta per la sfilata digitale di Prada, ma che spacco

La bella di casa Ferragni solo qualche giorno fa era apparsa sui social in versione Barbie con mega fiocco rosa proprio per omaggiare l’uscita in commercio della Barbie Extra, un look che ha davvero fatto sognare centinaia di ragazze che la seguono da sempre sui social.

Ora per la sfilata autunno-inverno di Prada invece si p palesata con una gonna dallo spacco vertiginoso che sale fin quasi a mostrarle l’intimo. Indossa un lupetto bianco ed un maglioncino blu, ma il focus è appunto la gonna che abbinata con le scarpe a punta stile XVII secolo catturano l’attenzione e accendono i toni.

Un look forse per qualcuno molto eccentrico ma che a Valentina dona particolarmente e la valorizza nelle sue forme. 141mila like per lei, e visto il tenore dei messaggi anche i suoi fan sembrano aver apprezzato complessivamente l’outfit sfoggiato per l’occasione mondana.

