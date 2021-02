Ainett Stephens, un buon tè col vestito troppo corto, si vede tutto: un sogno – FOTO

Ainett Stephens pubblica una foto su Instagram in cui gusta un buon tè verde, ma il dettaglio non sfugge affatto…

La showgirl di origini colombiane, Ainett Stephens ha fatto il pieno di likes dopo la pubblicazione dell’ultimo post su Instagram che ha fatto drizzare le antenne ai follower. L’ex regina del “Mercante in Fiera” appassiona ogni volta migliaia di spettatori quando si rende protagonista sotto i riflettori con la sua immensa bellezza.

Negli ultimi giorni, la sudamericana è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha espresso tutto il suo parere sulle vicende che hanno riguardato la sua famiglia. Il passato di Ainett, prima di sbarcare in Italia e iniziare una carriera di sogni vanta di esperienze negative, abbandonata al proprio destino dalla mamma e dalla sorella.

Per la modella e showgirl, le note dolenti non sono finite quì. Anche il figlio, una volta aver compiuto 2 anni è stato afflitto da una malattia piuttosto degenerativa, il mutismo

Ainett Stephens, relax sexy: “A buon rendere”

In questi giorni, la splendida showgirl colombiana, Ainett Stephens è stata ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin, dove si è raccontata al cospetto di un passato ricco di insidie tra il figlio e la famiglia biologica.

Lo sbarco in Italia è stato un toccasana per lei, non solo da un punto di vista personale. A livello professionale la madrina della “Luna Nera” ha sorpreso gli addetti che l’hanno selezionata anche per prendere parte ad un ruolo di recitazione nel film “Amici miei – Come tutto ebbe inizio”.

Dopo l’impressionante ascesa sotto i riflettori del cinema, Ainett Stephens ha bissato il successo della sua notorietà, con l’iscrizione ad Instagram. Diversi gli scatti di bellezza che la incoronano tra le migliori dive dell’era moderna.

Stavolta l’influencer colombiana è entrata nel cuore degli appassionati con uno scatto super sensuale, sulla soglia del “vietato ai minori”. Alla ricerca di relax si concede un buon tè verde, mostrando un dettaglio di non poco conto.

Il vestito beige è troppo corto per non rimarcare quel “segreto” proibito, proprio lì dove si avvera il sogno di ciascuno. Insomma per la Stephens è davvero un periodo fortunato, per la fortuna stessa dei fan, estasiati da uno spettacolo di bellezza delicata, unica ed inimitabile