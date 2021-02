Alessia Marcuzzi ha mandato in estasi i suoi followers condividendo una serie di scatti fenomenali in cui piazza le sue incredibili gambe in primo piano.

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite della nostra televisione. Il volto de ‘Le Iene’ ha numeri pazzeschi sui social network: appena qualche settimana fa, la romana festeggiò infatti il traguardo dei 5 milioni di followers su Instagram.

Alessia ama far impazzire i suoi seguaci condividendo scatti piccanti in cui mette in mostra il suo fascino incredibile e la sua esplosività. La classe 1972, poco fa, ha postato sui social una serie di foto intriganti in cui indossa un vestitino davvero corto e piazza le sue incredibili gambe in primissimo piano.

Alessia Marcuzzi pazzesca per le vie di Roma, vestito corto e gambe incredibili

Alessia, poco fa, ha condiviso una serie pazzesca di scatti su Instagram: stando a quanto si legge nel post, la conduttrice è per le vie di Roma (precisamente a piazza Navona). La 48enne manda in estasi i suoi fan con il suo outfit sbalorditivo. Il vestito, infatti, è troppo corto e le sue gambe da sogno sono in bella vista. Come se non bastasse, la classe 1972 ha dei tacchi vertiginosi di colore rosso abbinati alla borsa e al suo rossetto.

Il post ha ovviamente attirato l’attenzione dei followers e ha collezionato numeri incredibili in pochissimo tempo. L’immagine ha raccolto già 8mila cuoricini in meno di un’ora, a cui vanno sommati gli innumerevoli commenti in cui gli utenti si stanno complimentando con lei.

La Marcuzzi, qualche giorno fa, condivise un post in cui spiegò il colore del rossetto che utilizza con frequenza.