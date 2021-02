Allerta alimentare, nel mirino un integratore alimentare: contiene allergeni non segnalati

Il Ministero della Salute ha richiamato l’integratore CHOLKUR per la presenza dell’allergene soia al suo interno, attenzione agli allergici

Nuovo ritiro dal Ministero della Salute per un prodotto con la presenza di allergeni non segnalati al suo interno. Nello specifico il motivo del richiamo è la presenza dell’allergene soia nel prodotto non contrassegnata.

Come sempre, il Ministero e le autorità sanitarie invitano i consumatori allergici alla soia, in possesso del lotto dell’integratore indicato qui di seguito, a non consumare il prodotto e a riportarlo presso il punto vendita per un cambio merce.

Soia nel Cholkur Advance integratore alimentare. I dettagli

CHOLKUR Advance secondo quanto riporta il bugiardino, è un integratore alimentare che favorisce il metabolismo dei grassi e controlla i livelli di colesterolo nel sangue. Contiene riso rosso fermentato titolato in monacolina, olio di pesce, EPA+DHA, nopal, gamma-orizanolo, vitamina E e acido folico.

Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è la Gricar Chemical srl con sede dello stabilimento situata in via San Giuseppe 18/20, 20861 Brugherio (MB). La Gricar Chemical srl è stata fondata nel 1970 e nel 2008 ha festeggiato i suoi primi 40 anni con un rinnovo del pack, da sempre l’azienda punta a fornire ai consumatori il meglio riguardo prodotti erboristi per la cura della persona.

Il lotto interessato per questo specifico richiamo alimentare è il 0599 con scadenza 09/2023. La descrizione del peso/volume unità di vendita è 30 compresse da 550 mg, peso netto 16,5 g.