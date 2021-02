Amadeus, la frase che gela il conduttore: in studio tutti senza parole

Cosa è successo negli studi televisivi di I soliti ignoti? Il conduttore Amadeus rimane di stucco davanti ad un concorrente, i dettagli

Sta per iniziare la settantunesima edizione di Sanremo che anche questa volta sarà condotta da Amadeus accompagnato dal suo amico e collega Fiorello. Una coppia che l’anno scorso è molto piaciuta al pubblico e quindi è stata riconfermata. Nell’attesa il conduttore emiliano porta avanti un altro programma, in onda nel preserale su Rai 1, I soliti ignoti. Nel corso di un episodio, un concorrente ha lasciato senza parole Amadeus e tutto lo studio. “Non ho capito cosa hai detto…” afferma il presentatore. E cala il gelo.

I soliti ignoti: cosa è successo ad Amadeus?

In una delle scorse puntate il vip del giorno era Francesco Paolantoni. Durante il gioco però la frase di una delle concorrenti ha spiazzato tutti e soprattutto il conduttore che è rimasto senza parole. “L’amore scende verso il basso e non va verso l’alto, perché un nonno vorrà sempre più bene al nipote, di quanto lui ne possa volare al nonno”. Ha affermato Laura, la cinquantottenne, ignoto numero tre. Il complicato proverbio sorprende Amadeus che ammette: “Non ho capito cos’ha detto, potrebbe ripetere?”. Ma anche la seconda spiegazione non sarebbe del tutto chiara e il conduttore ci scherza su: “Quando non capisci la seconda spiegazione, fai finta di niente e vai avanti…”.

A volte anche un programma televisivo può stupire e questo è quello che è successo ad Amadeus durante la conduzione. Il bello del mestiere!