Amina Muaddi, la passeggiata adelante col nuovo look: gambe favolose – FOTO

Amina Muaddi lancia l’assalto al nuovo look. Il passo decisivo verso l’eleganza top è più breve del previsto: che schianto

La fashion girl, metà giordana e metà rumena, Amina Muaddi ha appena contrattato con un nuovo stile alla moda da lasciare a bocca asciutta i fan. Conosciuta come una sexy simbol nel campo delle shoe designer, ogni giorno propone sempre qualcosa di speciale da indossare per le ragazze che non rinunciano ad esaltare l’eleganza nel portamento.

In molte fanno fatica a capire cosa indossare al piede per arrivare all’evento dell’anno nella miglior maniera possibile. E allora quale migliore consiglio se non quello di “bussare” alla porta di Amina per avere un parere a tal proposito?

La moda delle scarpe, però, non è la sola qualità a descrivere un repertorio ammirevole di fascino da vendere. Accanto a questa specialità vi abbina una bellezza indescrivibile, perfetta in ogni angolo del corpo

Amina Muaddi, l’eleganza non ha limiti: una garanzia di fascino

La shoe designer più appetibile del web è senz’altro l’affascinante influencer, Amina Muaddi, alle prese con cambi look da capogiro che sorprendono sempre a prima vista. Saranno felicissimi i suoi fan che non si trattengono dal prendere spunto dai suoi consigli su cosa indossare la piede.

Amina nel suo bagaglio di fascino “fetish” ha portato una ventata di novità. Sul suo conto spicca l’attenzione sul tacco “flared”, che delinea un’apertura a campana. E’ soltanto uno degli argomenti, frutto di una mente creativa a 360 gradi, che si abbina alla perfezione con la semplicità delle sue forme.

Oggi su Instagram, dalle sue parti va di moda, il rivestimento leopardato col cinturino argentato. Un flusso di comodità per fare il passo più lungo della propria gamba.

Quelle di Amina sono davvero favolose, delicate e slanciate, ma a sorprendere i follower è anche un look esaltante che va di pari passo con il suo moove sexy adelante. Muaddi ha dettato così le nuove condizioni per un nuovo stile alla moda, quello dei vestiti firmati “Valentino Gravani” in “MaisonValentino”.

Ancora una volta la shoe designer ha lasciato il segno e i fan sono rimasti davvero sbalorditi dalla performance di bellezza universale di una diva alla moda che sta letteralmente bruciando le tappe per arrivare al sogno di gloria