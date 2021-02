L’attrice Anna Foglietta manda un messaggio tramite una foto su Instagram, si tratta di un’azione benefica

Anna Foglietta condivide su Instagram una foto in cui indossa una maglietta con scritto “Every child is my child”, che significa ogni bambino è il mio bambino. Poi tagga la pagina che porta questo nome e si tratta di un’organizzazione no-profit per i bambini. La Foglietta ne è il presidente, lei ha a cuore il benessere e a tutela di tutti i bambini. Moltissimi attori famosi l’hanno supportata, tra cui Marco Bocci, Elena Sofia Ricci, Paola Cortellesi e molti altri.

Anna Foglietta paladina dei bambini indifesi

Per la Foglietta tutti i bambini del mondo hanno bisogno di tutela e di un’educazione, lei ha creato una ONLUS che permette tutto questo. A settembre è stata nominata madrina della 77esima edizione del Festival del cinema di Venezia. In questa occasione ha spiegato qual’è la responsabilità di noi tutti nei confronti del mondo. “La nostra più grande responsabiltà è quella di trovare un linguaggio universale, scegliere con cura le parole giuste per farci comprendere da tutti. Occuparci del nostro pianeta e non soltanto del nostro giardino, tutelare tutta l’infanzia e non soltanto i nostri figli. Creare opportunità di benessere per tutti e non soltanto per noi stessi. Il valore di un essere umano si misura nel grado di empatia che ripone nelle sue azioni”.

Un messaggio bellissimo che coglie il senso dell’umanità, aiutare il prossimo e sopratutto gli indifesi. Come i bambini soli e bisognosi. L’educazione e l’infanzia sono diritti di ogni bambino, e se si ha la possibilità di fare anche un piccolo gesto per aiutare altri ad avere quello che abbiamo avuto noi è giusto farlo.

La Foglietta ha dimostrato una grande umanità e un grande senso dell’aiuto nei confronti dei bambini. Un esempio per tutti quanti, sono infatti moltissimi i personaggi famosi che supportano la sua ONLUS tra cantanti, attori e conduttori.