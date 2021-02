Anna Tatangelo, continua la seduzione: questa volta mostra il fondoschiena – FOTO

Nuovo scatto provocatorio postato poco fa da Anna Tatangelo, seducente e seduttiva la cantante si mostra ancora una volta in trasparenze succinte

Anna Tatangelo con la sua splendida voce e il cambio stile dopo al fine della storia con Gigi D’Alessio è irriconoscibile da quando, qualche mese fa, ha deciso di passare alla musica rap e trap.

Ieri sera l’abbiamo vista in magnifica forma a fianco del Lupo per il duetto sul palco de “Il cantante mascherato”, una performance che ha davvero stregato tutti per il fascino con cui ha stregato ancora una volta con la sua voce.

Ma Anna non si è fermata alla voce, ha condiviso un nuovo scatto di un recente servizio fotografico che la ritrae in abito lungo trasparente di tulle nero, top coperto ma il resto del vestito scende giù fluttuante fino ai piedi senza però mostrare cenno di lingerie. Anna si copre le parte intime con le mani, sguardo fiero in camera e passo rapido anche se calza altissime decolleté che slanciano ancora di più le sue gambe snelle e toniche e mostrano un lato B da urlo.

Anna Tatangelo chiede di essere solo ANNA al mondo. Il messaggio sui social

Anna però questa volta non è stata zitta e ha mandato un messaggio che le viene dal cuore e che racconta una parte di sé che soffre e che vuole emergere dall’oblio del gossip che la descrive invece sempre come cantante e mai come donna con un cuore ed un cervello.

“LA TATANGELO”. Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato”.

E ancora: “Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che “salire su un palco” o “giocare con l’immagine”, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano “due cose distinte e separate”. Perché́ poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico”. Forza Anna.