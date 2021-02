Antonella Clerici, gli auguri dolcissimi ad una persona speciale – FOTO

L’amatissima conduttrice Antonella Clerici rivolge i suoi più calorosi auguri ad una persona molto speciale: di chi si tratta?

La giornalista e conduttrice nativa di Legnano, Antonella Clerici, è uno dei personaggi televisiva attualmente più amati dal pubblico italiano. Nella mattinata di oggi, in occasione di un evento molto significativo, e per quel che riguarda i suoi ricordi più intensi ne i tempi d’oro de La Prova del Cuoco, Antonella decide di dedicare un caloroso augurio ad una storica collega ed amica, Anna Moroni. Oggi la simpatica cuoca di origini romane compie ottantadue anni, e Antonellina non poteva fare a meno di conferire lei una dedica degna di nota.

Antonella Clerici, gli auguri dolcissimi alla solare Annina

Nell’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si mostra sorridente al fianco di Anna. E probabilmente nel mentre di una delle molteplici puntate condotte nel corso degli anni una al fianco dell’altra. Entrambe si sono date più volte man forte mantenendo con naturalezza alti gli ascolti. fin dal debutto di Anna, nell’ormai lontano 2002 all’interno della seguitissima trasmissione televisiva di intrattenimento, dedita per lo più alla creatività in ambito culinario, non è mai riuscita ad annoiare il suo pubblico.

“Auguri Annina mia❤️“, ha poi aggiunto alla solare istantanea la presentatrice risvegliando le mattinate trascorse per una ventina d’anni fra risate e deliziose nuove ricette da sperimentare.

I fedeli ammiratori delle due show-woman, ben conosciute in tutta la penisola per la loro inconfondibile attitudine alla spontaneità, hanno apprezzato subito il flashback proposto, contribuendo a rincarare la dose di auguri: “La nostra WonderAnna❤️😍“.