Antonella Mosetti favolosa, due FOTO due infarti, epocale

La showgirl romana pubblica un post in cui mette in risalto il suo fisico sinuoso e prorompente. Una bellezza inaudita!

Bella, genuina, attraente una delle donne più desiderate del nostro panorama

e come non comprenderlo? Guardando il suo profilo Instagram è un concentrato di sensualità.

Antonella Mosetti è sulla cresta dell’onda da ormai diversi anni. Classe ’75 diventa famosa con il celebre programma Non è la Rai a cui ha preso parte tra il 1993 e il 1995 quando era appena maggiorenne, nel corso della sua carriera ha preso parte anche ad alcuni film recitando in diversi ruoli ma non si definisce un’attrice.

E’ stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni come quella con il figlio del CT della Nazionale campione del mondo Davide Lippi e lo schermidore Aldo Montano.

Le ultime apparizioni di Antonella

Antonella ha preso parte anche alla prima edizione del Grande Fratello Vip in coppia con sua figlia Asia Nuccetelli dove si è resa protagonista mettendo in mostra il suo carattere vivace e esuberante.

Non si nasconde dietro a un dito infatti la bella Antonella e non le manda certo a dire dicendo la sua in ogni occasione.

Ultimamente la vediamo spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, celebre ormai la sua discussione con il parrucchiere Federico Fashion Style che lei dice di aver ‘scoperto’ senza aver ricevuto in cambio la minima riconoscenza dal parrucchiere di Pomezia che in diretta tv ha richiesto alla showgirl i 400 euro delle extension che non ha mai pagato.

In questo sexy scatto Antonella ha incantato i suoi followers indossando un vestito attillato che mette in mostra le sue forme perfette. Come resisterle?