Barbara D’Urso è inarrestabile, brinda e spiazza tutti: “Questa è la verità”

Barbara D’Urso non si ferma. Da aprile un nuovo appuntamento per lei la domenica. Su Instagram festeggia con il vino bianco

Barbara D’Urso ed i suoi programmi. Inarrestabile Carmelita nonostante le voci. C’è chi la dava fuori dai palinsesti Mediaset e invece la regina degli ascolti si riappropria del suo spazio e torna più forte di prima. Molte erano state le voci e le indiscrezioni su un possibile stop a Live – Non è la D’Urso, il programma serale della domenica condotto proprio da Barbarella, poi è arrivato il comunicato ufficiale dell’azienda che gestisce la televisione pubblica.

Vero ma solo in parte. Barbara D’Urso andrà in onda ancora con cinque puntate dell’appuntamento serale della domenica e solo dopo ci sarà lo stop. La stagione per il talk che ad oggi ha raggiunto già 76 puntate andrà in onda ancora per un mese per terminare il 28 marzo.

Ma non passerà troppo tempo, solo una manciata di giorni, che Barbarella tornerà di nuovo in diretta alla domenica, dall’11 aprile, con un nuovo spazio da dedicare all’informazione e all’attualità, dalle 15 alle 17, che andrà ad arricchire la già consolidata Domenica Live.

Barbara D’Urso riconquista la domenica pomeriggio, l’annuncio

Barbara D’Urso conferma tutto con un video su Instagram nel quale brinda e parla per la prima volta dopo tante voci che si erano rincorse nei giorni scorsi. Con la musica di sottofondo, occhiali da vista rossi, boccoli e un primo piano si rivolge a tutti i suoi telespettatori ed esulta per il nuovo bel risultato raggiunto.

“Brindiamo insieme ora è ufficiale – spiega alzando un bel calice di vino bianco per festeggiare – ora posso parlare, posso confermarvelo”. Con queste parole la conduttrice ha confermato che Live andrà avanti per altre cinque puntate per poi ricominciare nella prossima stagione televisiva, così come ha scritto Mediaset, puntualizza, “nel comunicato ufficiale, nero su bianco”.

“Nel frattempo – ha aggiunto Barbara – per non lasciare soli la domenica continueremo con la politica, la cronaca e tutti gli ospiti facendo quello che facevamo due anni fa con le dirette. Pomeriggio 5 continua fino a giugno e poi dalla nuova stagione riprenderà anche Live. Questa è la verità. Pensavate che vi avrei lasciati soli?”.