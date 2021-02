Barbara Palombelli in imbarazzo a Forum, la contendente sbaglia programma?

Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, si trova senza parole nel suo stesso programma. Colpa di una contendente che – forse – ha sbagliato programma tv

Forum è una certezza per le reti Mediaset. Il programma va avanti dal 1985, prima sotto la guida di Rita Dalla Chiesa e Paola Perego e adesso di Barbara Palombelli. Negli anni, nel tribunale più famoso della tv si sono avvicendate storie di tutti i tipi, ma sono stati pochi gli episodi sui generis.

Questa settimana però il pubblico in studio e a casa ha assistito ad un momento inedito nella storia dello show mattutino. Una situazione talmente paradossale che anche la padrona di casa, giornalista navigata, è rimasta senza parole. Un’occasione che Striscia la Notizia non si è fatta sfuggire, e che ha fatto finire Forum nel mirino del tg satirico.

Barbara Palombelli in imbarazzo a Forum, colpa della contendente canterina

Il programma di Rete 4 infatti è stato citato nella rubrica settimanale de “I nuovi mostri“, in cui gli autori di Striscia mostrano segmenti imbarazzanti andati in onda nei programmi televisivi italiani. A riepilogare la vicenda è Enzo Iacchetti, che annuncia “Una contendente che ha scambiato Forum per il palco dell’Ariston“.

Dopo aver discusso il suo caso, si vede la donna alzarsi in piedi con nonchalance per cantare un brano musicale. Si tratta di una romantica dedica al suo opponente. Una scena che certamente non si confà ad un tribunale, seppure televisivo. Alle sue spalle si nota Barbara Palombelli ammutolita, con lo sguardo perso nel vuoto.

“Una volta la serenata si cantava dal balcone – ironizza il conduttore di Canale 5 – invece la contendente l’ha fatto direttamente in camera“.