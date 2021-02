Bianca Atzei lo sguardo che ti fucila: è lei la più bella – FOTO

Qual è il trucco di Bianca Atzei per essere così bella? La cantante ha uno sguardo magnetico e nelle foto si nota tutto il suo splendore

All’anagrafe Veronica Atzei, per i fan è semplicemente Bianca. La cantante milanese dopo aver pubblicato alcuni singoli e aver partecipato a Sanremo 2015, oggi è una star molto nota al pubblico italiano e le sue canzoni sono conosciute da tutti. La sua ultima uscita è di qualche giorno fa e si intitola John Travolta feat. Legno, il brano è già un successo. Non solo è attiva nel mondo della musica, ma anche in quello dei social dove pubblica quotidianamente foto e video delle sue giornate tra il tempo libero e il lavoro.

Bianca Atzei: con chi ama farsi le foto?

Bianca Atzei non perde occasione di mostrare su Instagram foto in compagnia. A volte con il suo grande amore, Stefano Corti, inviato di Le Iene. Ma non solo, nel suo ultimo post è insieme alla mascotte di casa, il suo cane. Si chiama Mela e la cantante non può fare a meno di lei. Le due sono inseparabili e condividono tutto. I fan quindi non possono che adorare la loro star e il suo animaletto, presente in ogni occasione.

Sguardo magnetico, con quegli occhi verdi Bianca incanta chiunque la guardi. Apparentemente una dea che con il suo talento e la sua musica si trasforma in qualcosa di unico e sensazionale. “Un’opera d’arte” è la Atzei per i suoi fan che non perdono occasione di lasciare un messaggio o un like sulla sua bacheca.