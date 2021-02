Briatore-Gregoraci acqua passata, l’imprenditore riparte dalla Miss

Sembra non esserci un fondo di verità sul presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Dopo le voci di un possibile riavvicinamento tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sembrano non esserci più dubbi sulla loro vita sentimentale. Da quando Elisabetta è uscita dalla casa del Grande Fratello è circolata la notizia di un loro possibile ritorno di fiamma. In realtà però le loro strade, dal punto di vista sentimentale, sembrano esserci divise nel 2017 quando sono state firmate le carte per il divorzio consensuale. Tra i due come dimostra il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci è sempre rimasto un grande affetto, grazie anche alla nascita del loro figlio Falco Nathan Briatore.

Nuovo amore per Flavio Briatore? L’imprenditore starebbe frequentando la Miss Valentina Kolesnikova

Potrebbe esserci nell’aria un nuovo amore per Flavio Briatore. L’imprenditore in queste settimane sarebbe stato accostato alla Miss Russia Earth 2018 Valentina Kolesnikova. La modella di 30 anni e di origini russe, vive stabilmente a Milano. Sembrerebbe da quanto riporta il settimanale “Diva e donna”, che i due siano stati pizzicati insieme nel Principato di Monaco. Nell’incontro la ragazza dopo aver raggiunto Flavio Briatore avrebbe soggiornato presso l’Hotel Hermitage. Tra i due inoltre ci sarebbe stato un pranzo in un locale della zona. Non ci sarebbe però nessuna conferma, o smentita, da parte dei due diretti interessati.

In attesa però di qualche foto che magari confermi il flirt tra i due, il cuore di Elisabetta Gregoraci invece sembrerebbe essere già impegnato. La showgirl, ex di Flavio Briatore, starebbe frequentando un imprenditore padovano. A rivelarlo sarebbe stato il sito “Dagospia” che ha rivelato il retroscena del presunto flirt. La Gregoraci sarebbe stata avvistata nella località sciistica Cortina con Alessandro Benetton, “in realtà era ospite di un imprenditore padovano con il quale si dice che avrebbe un flirt. Nella stessa casa c’era anche l’altro pretendente ovvero un procuratore sportivo di Parma. Chi avrà la meglio?”.

Indubbiamente tra la ‘coppia’ Gregoraci-Briatore non si sarebbe nessun ritorno di fiamma e a confermarlo sarebbero i diversi gossip su di loro. I fan però restano in attesa di una conferma da parte di entrambi i protagonisti sui loro possibili risvolti sentimentali.