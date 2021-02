La Stramare condivide una foto in cui appare accovacciata a gambe scoperte e con tacchi alti a spillo, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

L’ex Miss Italia è incantevole e lascia senza fiato in una foto in cui appare a gambe scoperte e tacchi alti a spillo. Nei commenti scrivono “Dea della bellezza pura”, “Davvero bellissima, particolare, diversa da tutte le altre”. La Stramare anche nelle stories appare stupenda e in alcune foto è una vera bomba sensuale, il seno implode in ogni scatto.

Carolina Stramare concorrente dell’Isola dei famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La Stramare è una concorrente del Grande Fratello Vip, la 22enne ex Miss Italia è ufficialmente una naufraga. Quest’anno conduce Ilary Blasi e l’inviato sarà Massimiliano Rosolino. Gli altri concorrenti saranno Akash Kumar, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Elisa Isoardi, Simone Paciello e Brando Giorgi. Ma non è finita perché ci saranno anche Francesca Lodo, Roberto Ciufolo, Valentina Persia, Gilles Rossa e Angela Melillo.

La Blasi ha già girato uno spot in cui si butta dall’elicottero per raggiungere l’isola, è tutto pronto per la prima puntata che avverrà il 15 marzo. La Stramare arriverà in Honduras lunedì 8 marzo insieme agli altri naufraghi. La Stramare entra nel cast a quanto pare da single, è stata fidanzata nel 2019 con l’imprenditore Alessio Falsone ma la storia è finita. Poi le è stato attribuito il flirt con Eros Ramazzotti ma è stato smentito da entrambi, lei ha precisato solamente che è una grande fan del cantante tanto da essersi tatuata alcune sue frasi di canzoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Ramazzotti le ha scritto in occasione della vittoria di Miss Italia per congratularsi proprio perché sapeva che nutriva grande stima nei suoi confronti, tra loro quindi non c’è mai stato nulla. Se la bella ex Miss Italia va sull’isola da single, non è escluso che possa trovare un flirt proprio nel reality come è successo tante volte nelle passate edizioni.