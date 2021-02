C’è posta per te, De Filippi fuori di sè “Non ci vedo un cavolo da ridere!”

Nella puntata di C’è posta per te di questa sera, Maria De Filippi racconta la storia di una famiglia divisa. Ma le parole della conduttrice lasciano tutti di stucco!

Questa è la storia di Danilo che insieme alla sua compagna Rosy chiede l’aiuto di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con sua figlia con cui non parla più da mesi.

Il motivo della diatriba è l’amore precoce della giovane nei confronti di Francesco. Il ragazzo è stato cresciuto solo da sua mamma e con seri problemi economici spesso hanno avuto difficoltà ad avere un pasto in casa. A vent’anni, compiuti da poco, cercava di aiutare la famiglia portando le pizze. Quando Martina ha conosciuto Francesco dopo solo un mese ha chiesto a suo padre se poteva andare a dormire dal fidanzato e quando il permesso le è stato negato lei si è trasferita a casa della madre per poi andare a vivere dal fidanzato, rimanendo incinta.

A questo punto il padre della ragazza ha iniziato a mettere al centro la sua preoccupazione considerando che la figlia a soli 22 anni è rimasta incinta dopo 3 mesi di relazione, senza che conoscesse neanche il fidanzato e sapendo che aveva problemi economici tanto che in un momento di rabbia gli ha anche detto “Sei solo un porta pizza, sfigato!”.

Nonostante ciò Danilo è tornato sui suoi passi cercando di recuperare il rapporto con sua figlia anche se è convinta che sia stata plagiata dal fidanzato e dalla madre del ragazzo anche lei invitata nella trasmissione.

A un certo punto i toni della discussione si accendono: Martina infatti rimane sulla sua posizione, ostinata a non voler perdonare il padre e non fargli conoscere il nipote che ha in grembo il giorno che nascerà ricevendo manforte dalla suocera e dal fidanzato.

Maria De Filippi furiosa!

Quando il padre stava perdendo ormai le speranze di far pace con sua figlia si è innervosito tanto da rispondere male anche alla sua compagna che cercava di calmarlo. A quel punto la figlia si è messa a ridere e Maria si è infuriata: “Scusami Martina ma sinceramente non ci trovo proprio un cavolo da ridere!“.

La conduttrice infatti ha cercato in ogni modo di convincere la ragazza a perdonare suo padre che soffriva per averla persa e non poter essere accanto a lei nonostante le sue scuse e nonostante il motivo della discussione fosse dovuto solo a una legittima preoccupazione da padre.

La ragazza decide di chiudere la busta e Maria dice al ragazzo: “Adesso mi piacerebbe che ti comportassi da uomo e usciti da qui vai a parlare con Danilo!”, ma il ragazzo non è d’accordo e se ne va.