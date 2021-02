Claudia Napolitano dei ‘The Jackal’ ha condiviso alcune fotografie fenomenali direttamente tra le sue stories Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Napolitano (@_claudiaan)

Claudia Napolitano è sicuramente una delle attrici più amate dal pubblico del web (e non solo). La giovane ragazza fa parte, insieme a Ciro, Fabio, Gianluca, Aurora, Francesco e Alfredo all’incredibile gruppo dei ‘The Jackal’. La napoletana, lo scorso anno, rilasciò alcune dichiarazioni in cui spiegò che lei iniziò fin da piccola a studiare danza, per poi passare a recitazione.

Claudia è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 69mila followers. La Napolitano ama far impazzire la schiera di seguaci con scatti strepitosi in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua sensualità. L’attrice, anche oggi, ha deliziato tutti con una una serie di filmati incredibili. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alessia Marcuzzi seducente in giro per Roma, vestito troppo corto e due gambe indimenticabili – FOTO

Claudia Napolitano sempre incantevole: lo scatto fa il giro del web