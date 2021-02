Il nuovo scatto della modella Costanza Caracciolo è un binomio paradisiaco: uno spettacolo dalle trasparenze al volto angelico da non perdere.

La modella e showgirl di origini siciliane, Costanza Caracciolo, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato in qualità di velina ad una doppia edizione del 2008 di Striscia La Notizia. Successivamente ha preso parte come concorrente ad altri reality show, come ad esempio Pechino Express. Ad oggi la sua popolarità si afferma senza difficoltà anche sui social, dove su Instagram con la bellezza di ben oltre 1.3 milioni di follower, si dedica alla condivisione giornaliera di consigli in ambito moda e beauty.

Leggi anche —>>> Costanza Caracciolo in bianco e nero che schianto, da perdere la testa-FOTO

Costanza Caracciolo è la beauty expert dal volto angelico che tutte sognano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Potrebbe interessarti anche —>>> Costanza Caracciolo. Il selfie ad occhi chiusi: “Amo questo scatto perchè…” – FOTO

Il nuovo contenuto social di Costanza si afferma come una guida perfetta per chi avesse bisogno di preziosi consigli riguardo ad un’adatta beauty routine da seguire. Oltre alla validità del brand di cosmetici sponsorizzato, la sua presenza carismatica come da cornice non fa che influire positivamente sull’attenzione dei suoi ammiratori.

Nella didascalia allo scatto, in cui la modella indossa per l’occasione una delicata camicia di colore bianco ed un look intriso per lo più di naturalezza, fornisce alcune indicazioni sui prodotti più adatti per una cura del viso giornaliera ed adatta a tutti i tipi di pelle. “Io da un po’ di tempo sto utilizzando questi prodotti e trovo la mia pelle già molto più luminosa..🤍“, ha aggiunto fornendo quali siano per lei alcuni dei marchi più affidabili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Si tratta di due marchi ben conosciuti, entrambi indicati da due tag che riportano ai loro rispettivi profili ufficiali. Il primo ad attirare l’attenzione delle fan più assidue è composto da estratti puramente naturali. I prodotti firmati Transvital sono infatti volti principalmente a risvegliare e stimolare i processi cellulari della pelle.