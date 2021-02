Covid 19, una Regione in Zona Bianca: l’ordinanza del Ministro Speranza

Novità importanti riguardo la pandemia che sta affliggendo il nostro Paese e non solo da ormai un anno. Scopriamo qual è la prima regione in zona bianca.

I dati del 27 febbraio non sono ancora rassicuranti e la paura di una terza ondata preoccupa tutti. Per questa ragione i vertici si sono seduti al tavolino per prendere delle importanti decisioni che potrebbero cambiare ulteriormente le sorti del nostro Paese.

Non solo restrizioni però, almeno non in tutte le zone d’Italia, infatti una regione passa in zona bianca ed è la prima che accade.

Intanto oggi sono 1.285 nuovi casi in Veneto, 1.126 in Toscana, 798 nelle Marche e aumentano anche i contagi di variante sudafricana in Alto Adige.

Dunque Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione mentre Molise e Basilicata in zona rossa.

Chiuse le scuole in Campania e didattica a distanza per le classi superiori nelle Marche.

Il nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile implicherà una Pasqua blindata. Tuttavia dal 27 marzo riaprono cinema, teatri e musei mentre parrucchieri e barbieri chiudono in zona rossa.

La prima regione in zona bianca