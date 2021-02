Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio spietato contro Signorini: “Non mi aspettavo tutto questo”. Quello che è successo ieri sera ha “ferito” l’ex concorrente del reality

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Oramai Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini sono davvero come cane e gatto al Grande Fratello Vip. Nel corso di queste ultime settimane, il conduttore si è spesso lamentato perché Cristiano, seduto tra gli ex concorrenti, tende spesso a confonderlo e ad infastidirlo durante le puntate. Ma durante la scorsa ha raggiunto proprio il limite: ha fatto arrivare un topo finto tra i piedi di Alfonso, facendolo spaventare e portandolo ad interrompere improvvisamente la conduzione per la paura, con grande stupore del pubblico e i telespettatori.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

GF Vip, Cristiano Malgioglio contro Alfonso Signorini

Elisabetta Gregoraci fugge via consapevole della torta in faccia a Malgioglio.#GFVIPpic.twitter.com/EDQM50EL1D — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 27, 2021

In quell’occasione Alfonso disse che gliel’avrebbe fatta pagare, e la promessa l’ha mantenuta. Ieri, alla fine della puntata, è entrata una torta per festeggiare il compleanno di Dayane Mello che oggi compie 32 anni. Subito dopo averla festeggiata, la torta è stata gettata addosso a Cristiano, che prontamente ha protestato sui social. “Non mi aspettavo tutto questo da lui. Mi ha rovinato il vestito di un celebre stilista” ha scritto. E poi ha continuato, mettendo un altro post e promettendo al suo amico una vendetta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Lunedì c’è la finale del programma e vedremo come Cristiano ha intenzione di vendicarsi dopo lo scherzo che gli ha fatto Alfonso alla fine dell’ultima puntata. Cosa succederà? Sui social sono aperte le scommesse!