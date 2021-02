Grande Fratello Vip. Dayane Mello rompe il silenzio sulla sua sessualità: erano tutte bugie. La concorrente della casa più spiata d’Italia oggi ha finalmente detto la verità

Dayane Mello è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip che oramai è agli sgoccioli. Negli ultimi giorni è stata nel mirino del web per quanto accaduto con Rosalinda Cannavò. Dopo diverse esternazioni omofobe che la concorrente ha detto nel corso di questa lunga edizione, ha dichiarato di essersi innamorata di Rosalinda per poi smentire e ridurre tutto all’amicizia, fino a che ieri sera in puntata non è tornata a dire di sentirsi libera di amare sia uomini che donne. Insomma, una serie di contraddizioni che non sono passate inosservate a Tommaso Zorzi, che l’ha accusata di strumentalizzare questa tematica così importante e per cui tanta gente ha sofferto nel corso dei secoli.

Dayane Mello: “Non sono né bisessuale né lesbica” e il web va in rivolta

Dopo che Tommaso è stato accusato di bifobia in prima serata (incredibile, ma vero) mentre Dayane è stata giustificata riducendo il suo cambiamento di rotta al semplice concetto di incoerenza, stamattina Dayane ha rivelato a Tommaso di non conoscere il termine LGBT. “Io non sono né bisessuale, né lesbica“. Eppure, per i dieci minuti in cui ha finto di essere innamorata della sua amica, è stata definita palladina del mondo LGBT dai suoi fans sul web, al punto tale da organizzare un aereo firmato da tutta la comunità.

Sui social è scoppiata la polemica e sono in tanti, sempre di più, a pensarla come Tommaso: quella di Dayane sembra essere una vera e propria strumentalizzazione per ottenere consensi dal pubblico.