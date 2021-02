Diletta Leotta, poco fa, ha condiviso tra le sue stories un paio di fotografie meravigliose: la sua bellezza non conosce davvero limiti.

Diletta Leotta è sicuramente uno dei personaggi televisivi di maggiore successo nel nostro paese. La giornalista, volto della piattaforma streaming Dazn, dopo aver conquistato la popolarità conducendo programmi calcistici, sta via via collezionando numeri sempre più incredibili anche sui social network. La siciliana è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 7,5 milioni di followers.

Tra stories piccanti e scatti bollenti, i contenuti che la nativa di Catania condivide fanno velocemente il giro del web. La 29enne, poco fa, ha condiviso due foto simili sul web facendo impazzire tutti con la sua bellezza e le sue labbra carnose.

Diletta Leotta, stories bellissime: che sorriso e che labbra!

Diletta, poco fa, ha condiviso alcuni scatti tra le sue stories Instagram. La siciliana si sta preparando per andare in onda ed è in compagnia dei suoi parrucchieri. Nella prima fotografia, la 29enne sfodera un sorriso fenomenale che incanta i followers. Nella seconda, invece, le sue labbra carnose sono piazzate in primissimo piano e sono decisamente irresistibili.

La giornalista continua a far sognare i suoi ammiratori mettendo sempre più in mostra la sua avvenenza e la sua sensualità. Stando ad alcuni scoop, tuttavia, la Leotta potrebbe ben presto sposare l’amatissimo attore Can Yaman.

La Leotta, qualche giorno fa, fece girare la testa a tutti condividendo una foto meravigliosa. Il suo top strettissimo e scollato faceva una grande fatica nel contenere il suo décolleté da paura.