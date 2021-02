Dpcm, cosa cambia dal 6 marzo: nuova sorpresa per piscine e palestre

E’ stato stabilito nella bozza dell’ultimo decreto quali sono le novità in vista che ci attendono dal 6 marzo al 6 aprile.

Le nuove disposizioni firmate nell’ultimo Dpcm saranno in vigore a partire dal 6 marzo e si protrarranno per un mese, comprendendo così le vacanze di Pasqua.

Ma quali sono le novità in vista?

Nella bozza si legge che la didattica delle scuole superiori sarà in presenza al 50% mentre resta in presenza per gli alunni dell’infanzia, delle elementari e delle medie, si esclude qualunque altra forma di aggregazione.

Restano ancora chiuse palestre e piscine, sale giochi, scommesse e parchi divertimento, in zona rossa chiusi barbieri e parrucchieri. Rimangono chiusi i bar e i ristoranti dopo le ore 18, salvo l’asporto che è consentito. Confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 mentre per quanto riguarda la visita ai non conviventi è salva la possibilità di recarsi nelle case di amici e parenti, a differenza di quanto vociferato nelle indiscrezioni di questi giorni.

La grande novità è la riapertura di cinema e teatri a partire dal 27 marzo garantendo le norme sul distanziamento sociale.

Fiere, congressi e discoteche restano chiuse così come gli impianti sciistici.

Possibili ulteriori cambiamenti

Ciò che è stato garantito nella bozza del nuovo Dpcm è quanto segue:

“Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e’ istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di confronto, costituito con decreto del Ministro della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Iss, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione di rischio”.

Dunque queste norme dovranno essere rispettate dal 6 marzo fino al giorno dopo Pasquetta.