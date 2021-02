Elettra Lamborghini bella e sorridente insieme ad un’altra super donna per la sua nuovissima avventura, sapete di cosa si tratta?

Una nuova avventura sta per cominciare per Elettra Lamborghini. La super bombastica ereditiera è ormai inarrestabile. Dopo un anno magnifico per lei come il 2020, pare che anche il 2021 inizi non male per lei. Da quando l’anno scorso ha partecipato a Sanremo per la twerking queen si sono spalancate le porte dello spettacolo nel nostro Paese come mai prima d’ora.

Ha raggiunto un pubblico sempre più vasto, conquistando anche i bambini. Per loro, infatti, ha realizzato alcuni progetti specifici che sono andati a gonfie vele, come le figurine e il calendario, tutto dedicato alla sua vita.

Ma questo è solo una piccola parte di tutte le novità ed i progetti che l’hanno riguardata, a livello professionale e privato. Il suo matrimonio con AfroJack, il dj olandese sposato a settembre, è stato l’evento dell’anno, organizzato da Enzo Miccio sul Lago di Como. E poi la serie tv improntata sulla sua vita, tante ospitate come A stasera tutto è possibile e ora un altro incredibile ruolo, in casa Mediaset. Sapete di cosa si tratta?

Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, pronte per l’Isola

Nuova avventura per Elettra Lamborghini come opinionista di uno dei programmi più attesi della tv. Si tratta dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il suo nome si è chiacchierato per molto tempo fino alla conferma e oggi il suo racconto, insieme a quella che sarà la sua compagna d’avventure, a Verissimo.

“Ebbene siii🥰🙈😍 sono la nuova opinionista di @isoladeifamosi 😍😍 – ha scritto la regina del twerking su Instagram – Non avrei potuto desiderare compagna migliore!! 15 marzo manca pocoo🥳 Contentiii?!😜😜😜”.

E con un look da urlo, tutto brillantinato, Elettra si presenta insieme alla sua nuova amica-collega, Iva Zanicchi. Una tutina glietterata monospalla e il suo super taglio di capelli con piega liscia e tanta voglia di divertirsi.

Lei insieme all’Aquila di Ligonchio saranno le due super donne che commenteranno le avventure dei naufraghi su Canale 5. Due generazioni diverse, due cantanti e due donne che di sicuro si faranno molto apprezzare. Nel mentre si abbracciano e ridono insieme.