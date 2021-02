La conduttrice Elisa Isoardi appare irresistibile nei panni di una nuova sé: l’inizio di un’avventura in uno scatto al tramonto.

La conduttrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, si dichiara pronta per iniziare la nuova avventura come concorrente de L’Isola dei Famosi. La prima puntata andrà in onda fra due settimane, ma in attesa del 15 marzo, i partecipanti iniziano a dilettarsi con i vari preparativi e con il fine soprattutto di affrontare al meglio quest’esperienza lontano da casa in Honduras. Fra le varie anticipazioni si potrebbe dedurre come questa ancora inedita veste di futura naufraga doni una luce del tutto particolare alla presentatrice di origini piemontesi.

Elisa Isoardi: irresistibile al tramonto e l’incipit nuova avventura

“Tutto è efficacia E razionalità Niente può stupire E non è certo il tempo Quello che ti invecchia E ti fa morire Ma tu rifiuti di ascoltare Ogni segnale che ti può cambiare Perché ti fa paura Quello che succederà Se poi ti senti uguale“, il meraviglioso scatto al tramonto di Elisa è accompagnato da una didascalia dai tratti poetici. Si tratta infatti di un estratto del brano composto nel 1999 dal gruppo musicale degli Afterhours. Il testo di Non è per sempre porta alla luce alcune verità interiori che forse la stessa conduttrice sente di far sue prima di lasciarsi totalmente immergere dal nuovo progetto isolano.

Sembrerebbe quasi che la luce dell’istantanea, quanto le parole ad essa accostate, possano al contempo esprimere un nuovo lato del carattere della Isoardi. Qualità che fino ad ora potrebbero esser state inconsapevolmente celate. Una conduttrice coraggiosa che è pronta più che mai a mettersi in gioco sotto in un luogo lontano dove la attende l’inebriante brezza del Pacifico.