Il 26 febbraio è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini durato cinque mesi. Tra gli ex concorrenti in studio non poteva mancare Elisabetta Gregoraci, affascinante come sempre con quel tocco di classe in più che la contraddistingue da tutto e tutti. Impossibile che passi inosservata e anche il presentatore non perde occasione di farle i complimenti per i suoi meravigliosi outfit. Quello di ieri sera ha superato le aspettative, in vista il décolleté…che schianto!

Elisabetta Gregoraci: avete notato il décolleté?

Elegante, affascinante, donna di classe. Elisabetta Gregoraci è la migliore in pista. Nella casa del Grande fratello vip ha fatto emozionare il pubblico che l’ha seguita e per molti, se non fosse uscita prima per altri motivi, sarebbe potuta arrivare in finale senza dubbio. Nella penultima puntata è arrivata in studio con un look straordinario: vestito aderente e scintillante. Ma è la scollatura ciò che ha lasciato tutti senza parole. L’avete vista? E’ un incanto. Anche dentro la casa la Gregoraci non ha deluso le aspettative dei fan e del pubblico che la reputano una delle donne più belle dell’Italia.

L’ex signora Briatore è unica nel suo genere, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua raffinatezza e educazione. Sa come comportarsi e come rapportarsi con gli altri. Sincerità e eleganza fanno di lei una dea.