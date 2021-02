La bella conduttrice Federica Masolin condivide uno scatto e indossa una giacca bianca che le sta benissimo, spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Federica Masolin sempre più bella e raggiante, su Instagram appare incantevole. Lei è il volto di Sky sulla Formula 1, appare sempre in forma e sexy ma lei non si definisce così. La Masolin dice di essere un maschiaccio quindi non si vede sexy come invece appare. Si trova bene nel mondo dello sport e maschile in generale e nessuno l’ha mai fatta sentire fuori posto perché è una donna che si occupa di sport prettamente maschili.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021, il brano di Colapesce e Dimartino: il testo della canzone “Musica leggerissima”

Federica Masolin giornalista preparata e bella, ma umile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sanremo 2021, il brano di Noemi: il testo della sua canzone “Glicine”

La Masolin è indubbiamente una bella ragazza e anche molto brava nel suo mestiere. Gira il mondo tutto l’anno per parlare di sport, in particolare della Formula 1 che le piace molto. Nonostante tutto però la conduttrice è una donna molto umile, non si considera bella ma simpatica. Per tenersi in forma infatti non fa grandi cose se non pilates o corsa quando non lavora. La Masolin è diventata un maschiaccio perché da piccola il padre la intratteneva con lo sport per allontanarla dalla sorella di cui era molto gelosa. Andava allo stadio con il papà ma portava le barbie con sè, era pur sempre una bambina. Grazie però a quella esperienza oggi lei dello sport ne ha fatto la sua professione.

La Masolin si è laureata in Letteratura Moderna all’Università Cattolica del Sacro Cuore. A 20 anni lavora per alcuni giorni locali e poi riesce ad ottenere uno stage in Sky Sport, lavora inizialmente come corrispondente per la pallavolo. Poi arriva il debutto nel calcio dove fa l’inviata a bordo campo per le partite della Seria A. Ha fatto anche l’inviata per le Olimpiadi di Londra. Ad oggi si concentra maggiormente sulla Formula 1.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non si sa molto, non condivide nulla sui social che possa far pensare ad una relazione. Si vede sempre solo con amiche o i suoi parenti. Si vocifera che frequenti il collega di Sky Peppe di Stefano ma non c’è nulla di confermato.