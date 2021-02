Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli ha confessato per la prima volta il segreto della sua felicità: lei è…

Il poliedrico conduttore ed autore televisivo romano, Giancarlo Magalli, nel corso di una recente intervista firmata dalla rete Rai e realizzata dalla giornalista Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno, ha svelato il suo segreto per realizzare un percorso di vita equilibrato e che si mantenga ben ancorato sulla soglia della felicità. Come molti hanno potuto osservare nel corso degli anni della sua carriera, un percorso dai più significativi volti, pare che nessuno abbia mai sorpreso il presentatore in uno stato di palese tristezza o nervosismo.

Giancarlo Magalli, dal vuoto alla felicità: ecco come raggiungerla

Soltanto dopo aver aperto una delicata parentesi sull’amicizia nutrita nei confronti del presentatore ed amico prematuramente scomparso, Fabrizio Frizzi, e sulla sua indimenticabile bontà d’animo, Giancarlo ha poi approfondito alcuni dettagli della sua vita privata. Nonostante i suoi settantatré anni, il conduttore vanta infatti un approccio incredibilmente giovanile verso le dinamiche dell’amore. E, conclusosi di recente il suo ultimo flirt, si dichiara lui stesso: “pronto a ricominciare”. “Vorrei una donna intelligente e dotata di senso dell’umorismo”. Ha aggiunto mantenendo la sua calma come se fosse un più che perfetto Monaco Zen.

Soltanto in conclusione, vista la crescente curiosità di Serena, Giancarlo ha finalmente deciso di approfondire il discorso. Svelando quale sia il segreto per vivere un’esistenza all’insegna della serenità. “Il mio segreto?” ha ribadito alle telecamere: “non ricordo nulla. [..] Io rimuovo tutto per vivere bene“.