Giorgia Rossi in studio, bellezza che ti lascia senza parole -FOTO

La giornalista sportiva Giorgia Rossi unisce professionalità e bellezza in un cocktail perfetto, lo scatto su Instagram fa innamorare

Giorgia Rossi è una delle giornaliste sportive più apprezzate e professionalmente considerate. Bellissima, abile e intelligente, ha iniziato la sua carriera a Roma Channel a soli vent’anni, per poi approdare come inviata su Mediaset, a Tiki Taka. Da subito evidente il suo particolare talento, in seguito lavora per altri programmi di successo come giornalista e conduttrice, tra i quali Premium Sport, Domenica Premium e l’importante occasione nel 2018 di condurre i pre e post partita dei Mondiali di Calcio in Russia, fino a giungere a Pressing.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, intimo in pizzo rosso, se fai zoom alla FOTO stai male

Giorgia Rossi, bellezza stratosferica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo: schiena nuda e spacco vertiginoso. Un finale con i fiocchi – VIDEO

La giornalista, oltre a essere apprezzata sullo schermo, è molto seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram vanta 426 mila follower, con i quali condivide spesso scatti che la ritraggono in studio. Come l’ultimo postato, nel quale Giorgia Rossi appare nel suo solito splendore.

Indossa un vestito nero a portafoglio che esalta il punto vita, il décolleté e scopre la gamba accavallata con eleganza e femminilità. Le mani sono affusolate e perfettamente curate, come la piega e il make up che la valorizzano al meglio. I capelli in delicate onde bionde scoprono metà del viso per ricadere su una spalla, e il trucco apre e intensifica lo sguardo magnetico. La sua bellezza splende di luce e catalizza l’attenzione, dimostrando classe e fascino, caratteristiche che da sempre la differenziano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

I fan la ammirano come bellezza e professionista, ed è tripudio di like per la foto che celebra la sua favolosa immagine.