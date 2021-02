La modella Giulia Salemi si mostra in diretta vestendo un abito lungo quanto sensuale: da ex concorrente a protagonista è solo un attimo.

La ventisettenne piacentina, Giulia Salemi, sta godendo i suoi ultimi momenti di gloria in qualità di ex coinquilina della casa del Grande Fratello Vip. Ormai si è agli sgoccioli, l’edizione di quest’anno sta per terminare e si attende con ansia il nome del fortunato vincitore. Fra la riproposizione dei momenti clou della scorsa settimana, durante la diretta di venerdì sera, a rubare il palco agli attuali giocatori sarà proprio Giulia. Alla vista del suo abito scelto appositamente per l’occasione, i complimenti di Alfonso Signorini e di molti altri non tarderanno ad arrivare.

Giulia Salemi, da ex coinquilina a protagonista: l’abito mozzafiato

Condivisa immancabilmente anche sul suo profilo Instagram, l’istantanea in cui Giulia è stata ritratta all’interno dello studio ed indossando un elegante abito nero dalla scollatura a forma di cuore e dallo spacco vertiginoso, raggiunge rapidamente un numero esorbitante di apprezzamenti. In questo caso la showgirl sembra vagamente ricordare le storiche dive del cinema hollywoodiano. Dallo sguardo sicuro ed il carisma da fare invidia, l’ex gieffina sfoggia un capo firmato dalla boutique di abbigliamento Vinicio, e chissà da chi avrà preso ispirazione.

Per concludere infine si diverte nella didascalia cercando di scoprire se il suo look abbia o meno fatto centro nel cuore dei suoi ammiratori: “Salemi check 😎“, è la frase accompagnata da uno sguardo indagatore. Il loro parere infatti non giungerà di certo un fulmine a ciel sereno, e confermando anche quello di Alfonso, si riassumerà in un coinciso: “mozzafiato“.