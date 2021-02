Giulia Salemi total white e spalle scoperte: bellezza sconvolgente FOTO

Giulia Salemi total white e spalle scoperte: bellezza sconvolgente. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire i fans con l’ultimo scatto su Instagram

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa per lei è stata la seconda chance nella casa più spiata d’Italia: aveva già partecipato due anni e mezzo fa. Un’edizione particolare perché, durante quelle settimane, conobbe nella casa Francesco Monte e si innamorò di lui. La loro è stata una storia importante e che l’ha destata dal suo obiettivo di crescere da sola e di pensare soltanto a se stessa come gli altri concorrenti.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Questa doveva essere la sua opportunità di riscattarsi, ma nella casa Giulia ha conosciuto Pierpaolo Pretelli e si è innamorata di lui. All’inizio lui era preso da Elisabetta Gregoraci, ma quando lei è uscita, lui e Pierpaolo si sono praticamente quasi subito messi insieme. Da allora, tra alti e bassi, non si sono più lasciati. Lei è stata eliminata dalla casa la settimana scorsa e da allora lo sta aspettando fuori, pronta a cominciare la loro vita insieme lontani dai riflettori.

Forse non è stata questa la sua opportunità di farsi conoscere a livello artistico, ma almeno può dire di aver trovato l’amore e non è da poco, soprattutto se questa volta durerà per sempre e non come l’ultimo che è durato decisamente poco.