Giulia Salemi a Verissimo: dopo la violenza fisica subita lancia un messaggio

Sarà ospite della puntata di Verissimo di oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio, Giulia Salemi. Reduce dal GF Vip la giovane influencer ha parlato di un brutto episodio del suo passato

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio Silvia Toffanin si inoltrerà nel mondo del reality con i suoi ospiti. Tra i nomi annunciati spuntano quelli delle due opinioniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma non solo, saranno presenti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la cui storia -iniziata all’interno del Grande Fratello Vip- continua da diversi anni a dispetto di quanto il pubblico poteva pensare. E infine approdano nel salotto di Verissimo due concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip: Andrea Zenga e Giulia Salemi. Proprio quest’ultima ha rivelato un brutto episodio legato al suo passato, mandando un forte messaggio a chi ha vissuto qualcosa di simile.

Giulia Salemi racconta della violenza subita dall’ex fidanzato e della rinascita con Pierpaolo Pretelli

L’influencer italo-persiana si è raccontata a Silvia Toffanin, parlando della sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore. Nonostante il percorso di Pierpaolo Pretelli, che lo ha visto legarsi inizialmente ad Elisabetta Gregoraci, è stata Giulia Salemi a rubargli il cuore e la giovane spera di poter costruire un futuro insieme una volta che anche quest’ultimo sarà uscito dalla casa.

Ma nel corso dell’intervista Giulia ha affrontato anche un tema molto delicato che riguarda il suo passato. È tornata infatti a parlare della violenza subita da un ex fidanzato che arrivò a darle uno schiaffo. “Con me questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, la copertina era perfetta, ma poi con l’alcol si trasformava“, rivela l’influencer.

Dopo il racconto della sua esperienza è al pubblico femminile che si rivolge direttamente, mandando un forte messaggio. “La prima volta che un uomo è violento con voi scappate, perché lo rifarà. E state lontane da uomini che hanno dipendenze“.

Nel suo piccolo Giulia spera che la sua esposizione possa dare coraggio alle ragazze e alle donne che la seguono. “Spero che questo spinga tante donne a scappare e denunciare“. L’intervista completa andrà in onda alle ore 16 su Canale 5.